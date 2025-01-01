Пермяк выплатил крупный штраф за торговлю поддельными сигаретами Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Судебные приставы взыскали с 44-летнего пермяка 800 тыс. руб. в качестве уголовного штрафа, назначенного за реализацию контрафактной табачной продукции. Об этом сообщили в ГУФССП по Пермскому краю.

Мужчина закупил более 16 тыс. пачек нелегальных сигарет с целью их последующей продажи в регионе. Часть товара он продавал в своём торговом павильоне, а остальную часть хранил в арендованном контейнере и личном автомобиле. При этом, осознавая популярность известных брендов, он незаконно использовал товарные знаки крупных производителей, причинив им значительный материальный ущерб. Общая стоимость изъятых немаркированных сигарет превысила 2 млн руб.

Свердловский районный суд признал мужчину виновным в приобретении, хранении и продаже немаркированных товаров. Он был осуждён условно на два года лишения свободы и приговорён к выплате уголовного штрафа в размере 800 тыс. руб.

Исполнительное производство по взысканию штрафа было начато в отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району. Должника предупредили о применении мер принудительного взыскания в случае неуплаты. Поскольку штраф не был погашен в срок, судебный пристав арестовал банковские счета должника и наложил запрет на любые регистрационные действия с его двумя квартирами. Благодаря предпринятым мерам, уголовный штраф был взыскан в полном объёме, а исполнительное производство завершено фактическим исполнением.

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