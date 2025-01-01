Алёна Бронникова Обеспечение безопасности системы оплаты парковок в Перми оценили в 51 млн рублей Запланировано расширение системы хранения данных и поставка нового брандмауэра Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Пермская дирекция дорожного движения опубликовала тендер на поставку оборудования для расширения подсистемы хранения данных и программно-аппаратного комплекса «Межсетевой экран нового поколения». Подрядчик должен будет установить оборудование для обеспечения информационной безопасности системы внесения платежей за использование платных парковок в Перми.

Как указано на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет 51,2 млн руб. Источник финансирования — бюджет Перми.

Подрядчик должен поставить одну дисковую систему хранения данных и один программно-аппаратный комплекс (ПАК) межсетевого экранирования в серверную, расположенную на ул. Пермской, 2а. В документации сообщается, что ПАК необходим для повышения защищённости сети передачи данных через обнаружение, предупреждение и пресечение несанкционированного доступа и деструктивного воздействия на систему платных парковок с помощью расширенных возможностей.

Дата подведения итогов определения поставщика — 2 июля. Срок поставки и установки оборудования — 60 календарных дней с момента заключения договора.

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