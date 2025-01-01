В Пермском крае два местных жителя стали жертвами лжеброкеров Они потеряли более 2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Межмуниципальным отделом МВД России «Кудымкарский» возбуждено уголовное дело по ст. 159, ч. 4 УК РФ, квалифицирующей деяние как мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе полиции, в мае текущего года 76-летний местный житель и его 46-летний товарищ потеряли более 2 млн руб., поддавшись обману со стороны лжеброкеров.

Предварительно установлено, что старший из пострадавших обнаружил в одной из социальных сетей рекламное объявление о возможности заработка на инвестициях. Перейдя по ссылке, он оставил свои контактные данные. Впоследствии с ним связались лица, представившиеся сотрудниками зарубежной инвестиционной фирмы. В процессе общения злоумышленники завоевали доверие жертвы, обещая выгодные инвестиции и быструю прибыль.

Доверившись мошенникам, пенсионер совершил пять транзакций на общую сумму 370 тыс. руб., переведя деньги по указанным телефонным номерам.

После пополнения счетов мошенники предоставили жертве код, который нужно было ввести в приложении для вывода средств. Как только потерпевший это сделал, ему сообщили об ошибке в коде и блокировке счёта.

Для разблокировки счёта пенсионеру потребовалась помощь доверенного лица. Им стал 46-летний знакомый, который, следуя инструкциям псевдосотрудников инвестиционной компании, оформил кредиты и перевёл на счёт приятеля более 1,6 млн руб. Тот, в свою очередь, оперативно совершил несколько переводов и передал незнакомцам одноразовые коды для подтверждения финансовых операций. В результате все деньги были похищены мошенниками.

В настоящее время ведется следствие по данному уголовному делу.

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