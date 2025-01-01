На ПМЭФ-2025 ВТБ подписал соглашения о стратегическом сотрудничестве с двумя министерствами России Поделиться Твитнуть

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На площадке Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения между ВТБ и Министерством труда и социальной защиты РФ. Подписи под документом поставили президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин и министр труда РФ Антон Котяков.

Соглашение направлено на расширение цифровых сервисов для оформления денежных выплат, социальных льгот и государственной помощи гражданам. Андрей Костин отметил, что государство активно проводит социальную политику, и задача банка — максимально использовать свои возможности для повышения доступности социальной поддержки и упрощения взаимодействия граждан с государством через финансовые инструменты.

Кроме того, ВТБ подписал соглашение с Министерством промышленности и торговли России. Документ подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко и заместитель министра Василий Шпак. Соглашение предполагает предоставление широкого спектра продуктов Группы ВТБ предприятиям радиоэлектронной отрасли, включая поддержку инвестиционных проектов.

«Стратегия развития радиоэлектронной промышленности ставит перед отраслью амбициозные цели. Мы готовы предоставить дополнительные возможности для развития производственной базы и ускорения темпов выпуска конечной продукции», — отметил Валерий Лукьяненко.

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