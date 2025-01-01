В Перми заброшенные участки начнут выявлять по новым критериям
Земли, выделенные под строительство, могут быть конфискованы
Российское правительство утвердило список признаков, позволяющих идентифицировать неиспользуемые земельные наделы. Эти обновлённые параметры введены в действие в соответствии с ФЗ № 307, который обязывает владельцев и арендаторов осваивать землю в течение трёх лет. Для тех, кто приобрёл участок до 1 марта 2025 года, отсчёт начинается с этой даты, для остальных — с момента официальной регистрации прав собственности. Под освоением подразумевается приведение земли в такое состояние, которое позволяет использовать её по целевому назначению: для строительства, садоводства, огородничества или иных целей.
Теперь, если по истечении трёх лет более половины территории участка окажется заваленной мусором, засоренной сорняками выше 1 м, а также кустарниками или деревьями, не являющимися частью ландшафтного дизайна, такой участок может быть признан неиспользуемым. Отсутствие строительных объектов в течение пяти лет на участке, предназначенном для строительства, или семи лет — на участке под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), также рассматривается как признак неиспользования. Даже при наличии постройки, она должна поддерживаться в хорошем состоянии. Разрушенная кровля, обветшавшие стены или отсутствующие окна — это основание для признания участка неиспользуемым.
В департаменте земельных отношений администрации Перми отметили, что введённые критерии облегчат мониторинг использования земельных ресурсов и позволят систематически выявлять заброшенные участки. Такие территории представляют собой источник повышенной пожарной опасности и могут представлять угрозу для безопасности населения.
В случае нецелевого использования земли владельцу грозит административное взыскание. Кроме того, по решению суда земельные участки, выделенные под строительство, могут быть конфискованы, если они не были освоены и не используются по назначению в течение трёх лет. Добросовестным собственникам, которые используют свои участки в соответствии с установленным назначением, не стоит беспокоиться.
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