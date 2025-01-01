В Перми заброшенные участки начнут выявлять по новым критериям Земли, выделенные под строительство, могут быть конфискованы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Российское правительство утвердило список признаков, позволяющих идентифицировать неиспользуемые земельные наделы. Эти обновлённые параметры введены в действие в соответствии с ФЗ № 307, который обязывает владельцев и арендаторов осваивать землю в течение трёх лет. Для тех, кто приобрёл участок до 1 марта 2025 года, отсчёт начинается с этой даты, для остальных — с момента официальной регистрации прав собственности. Под освоением подразумевается приведение земли в такое состояние, которое позволяет использовать её по целевому назначению: для строительства, садоводства, огородничества или иных целей.

Теперь, если по истечении трёх лет более половины территории участка окажется заваленной мусором, засоренной сорняками выше 1 м, а также кустарниками или деревьями, не являющимися частью ландшафтного дизайна, такой участок может быть признан неиспользуемым. Отсутствие строительных объектов в течение пяти лет на участке, предназначенном для строительства, или семи лет — на участке под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), также рассматривается как признак неиспользования. Даже при наличии постройки, она должна поддерживаться в хорошем состоянии. Разрушенная кровля, обветшавшие стены или отсутствующие окна — это основание для признания участка неиспользуемым.

В департаменте земельных отношений администрации Перми отметили, что введённые критерии облегчат мониторинг использования земельных ресурсов и позволят систематически выявлять заброшенные участки. Такие территории представляют собой источник повышенной пожарной опасности и могут представлять угрозу для безопасности населения.

В случае нецелевого использования земли владельцу грозит административное взыскание. Кроме того, по решению суда земельные участки, выделенные под строительство, могут быть конфискованы, если они не были освоены и не используются по назначению в течение трёх лет. Добросовестным собственникам, которые используют свои участки в соответствии с установленным назначением, не стоит беспокоиться.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.