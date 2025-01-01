Соликамский тракт в Перми встал в большой автомобильной пробке Причиной стало ДТП Поделиться Твитнуть

Сервис "Яндекс.Пробки"

Утром 20 июня в Перми образовалась огромная автомобильная пробка на Соликамском тракте из-за ДТП на перекрёстке ул. Славянова — ул. Смирнова. Об этом сообщает телеграм-канал ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».

Судя по данным сервиса «Яндекс. Пробки», сейчас затруднено движение в центр города из Орджоникидзевского района. Пробка растянулась от ул. Гашкова до разворотного кольца на пл. Восстания и далее по улицам Смирнова и Лифанова.

Фото: ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края»

В департаменте транспорта Перми сообщили, что автобусы маршрутов №16, 18, 24, 26, 32, 36, 70, 77 b 78 следуют с задержкой из-за ДТП на ул. Соликамской.

Отметим, движение затруднено также на улицах Огородникова (от ул. Кузнецкой до ул. Мостовой), на улицах Фокинской, Мостовой и Ленинградской.

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