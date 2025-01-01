На заводе экс-мэра Перми работнику оторвало пальцы Начато расследование Поделиться Твитнуть

В Пермском крае Государственная инспекция труда начала изучение обстоятельств инцидента на производстве, случившегося с сотрудником ООО «Упакс-Юнити». Компания специализируется на изготовлении пластиковой упаковки.

Согласно уведомлению, полученному Инспекцией от работодателя, 12 июня 2025 года, около часа дня, работник, занимавший должность помощника оператора роторной линии и занимавшийся загрузкой полипропилена, потерял контроль над мешком с гранулами. Пытаясь удержать равновесие, он непроизвольно отступил назад, размахивая руками, и его левая рука оказалась в зоне вращающегося шкива с ремнями роторной воздуходувки. В результате пальцы были затянуты под ремни, что привело к травме руки.

Медицинское заключение констатировало у пострадавшего травматическую ампутацию первого и второго пальцев левой кисти, а также тотальный некроз третьего и четвёртого пальцев, что классифицируется как тяжёлая травма.

В данный момент сформирована комиссия для расследования произошедшего. Проводятся опросы свидетелей и представителей работодателя, а также анализ документации, связанной с трудовой деятельностью пострадавшего.

В связи с данным инцидентом в отношении работодателя инициирована внеплановая проверка.

В случае выявления нарушений трудового законодательства будут приняты административные меры, а материалы расследования будут переданы в следственные органы для рассмотрения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности, прокомментировал ситуацию заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев.

Аркадий Каменев / фото: Пермский архив

ООО «Упакс-Юнити» основано в 2001 году и располагается в Перми. Предприятие выпускает пластиковые контейнеры и стаканы для продуктов питания, упаковки для молочной и масложировой продукции из полипропилена и полиэтилентерефталата. Как ранее писал «Новый компаньон», одним из совладельцев предприятия является бывший мэр Перми Аркадий Каменев. Он был главой города с 2000 по 2005 год. В «Упакс-Юнити» Каменев контролирует 16% долей.

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