В Пермском крае зафиксирован первый за 12 лет случай заболевания краснухой Инфекция была завезена из другого региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае зафиксирован первый с 2013 года случай заражения краснухой. По информации, предоставленной региональным управлением Роспотребнадзора изданию «В курсе.ру», источник инфекции прибыл из другого региона России.

По информации Министерства здравоохранения Пермского края, заболевший успешно прошёл курс лечения и полностью выздоровел. В ведомстве отметили, что пациент получил всю необходимую помощь в стационаре и был выписан без каких-либо осложнений.

Ранее сообщалось о значительном (в 11 раз) снижении заболеваемости корью в Пермском крае за прошедший год. Тем не менее, в текущем году случаи кори были зарегистрированы в 12 муниципальных образованиях Прикамья.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.