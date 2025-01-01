В мае спрос на долгосрочную аренду квартир в Перми вырос на 9% Предложение увеличилось на 38% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты «Авито Недвижимости» подвели итоги мая 2025 года на рынке долгосрочной аренды квартир, сравнив их с результатами за аналогичный период прошлого года. Как оказалось, интерес россиян к долгосрочной аренде квартир относительно мая 2024 года увеличился на 9% в среднем по России. Такие же цифры зафиксированы по Перми. Об этом Новому компаньону сообщили в пресс-службе «Авито».

Отдельно в краевой столице на 5% вырос интерес к аренде однокомнатных квартир. Спрос на двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры увеличился 7% и 22% соответственно.

В целом рост активности арендаторов отмечен в 37 из 44 городов исследования. Самая заметная динамика оказалась во Владивостоке (+47%), а также в Барнауле (+21%) и Грозном (+19%). В столице интерес долгосрочной арендой жилья вырос на 2%, а в Петербурге — на 4%.

По итогам мая стоимость долгосрочной аренды квартир в Перми составила 29,5 тыс. руб. в месяц. Среди других российских городов дешевле всего снять жилье можно было в Брянске — 19,5 тыс. руб.. Также низкие цены отмечены в Ульяновске, Калуге и Ярославле — по 22 тыс. руб. Лидерами по дороговизне ожидаемо стала Москва — 73 тыс. руб. В топ-3 попали также Сочи (60 тыс. руб.) и Хабаровск (45 тыс. руб.).

Что касается предложения, то в мае в среднем по России оно выросло на 36% по сравнению с маем прошлого года. При этом выбор студий увеличился на 49%, однокомнатных квартир — на 35%, двухкомнатных и трехкомнатных — на 34% в каждом сегменте.

В Перми выбор квартир для долгосрочной аренды вырос на 38%, если сравнивать с маем прошлого года. В столице региона также увеличилось предложение однокомнатных (+38%), двухкомнатных (+35%), трехкомнатных квартир (+33%) и студий (+46%).

Из презентации "Авито"

По словам экспертов платформы, больше шести месяцев рынок долгосрочной аренды остается рынком арендатора. Это произошло из-за роста предложения, за которым последовало снижение средних арендных ставок. Дополнительно на динамику цен повлияло изменение структуры предложения — увеличилась доля студий и однокомнатных квартир, которые обычно сдаются дешевле..

«Если стоимость аренды начнет корректироваться, что может произойти уже в конце лета по причине сезонного пика на рынке, то спрос будет смещаться в сторону более бюджетных и компромиссных вариантов»,- отмечают аналитики рынка.

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