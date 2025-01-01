Работодателям Прикамья компенсируют расходы на обустройство рабочих мест для сотрудников с инвалидностью По одному рабочему месту размер выплаты составляет до 200 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

С 2025 года работодателям региона доступны субсидии на возмещение затрат по созданию и оборудованию рабочих мест для трудоустройства людей с инвалидностью. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения СФР по Пермскому краю.

Компенсации идут на оснащение рабочих мест для инвалидов I и II групп и ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности. Размер выплат составляет до 200 тыс. руб. по одному рабочему месту.

Как пояснили в Отделении, возмещение части расходов можно получить на оборудование места с нуля или его доработку, в том числе и на дому, если такая форма работы закреплена в трудовом договоре.

Для получения компенсации необходимо, чтобы человек был трудоустроен на срок не менее девяти месяцев. Заявление и документы, подтверждающие расходы, работодатель должен направить в службу занятости населения в течение трёх месяцев с даты подписания трудового договора.

Сведения служба занятости проверяет в течение 15 рабочих дней. В случае соблюдения всех условий заявление передаётся в Социальный фонд, который, при отсутствии замечаний, включает работодателя в реестр на выделение компенсации и за 10 рабочих дней переводит средства.

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