От школьной парты к научной лаборатории В Перми наградили победителей Большой олимпиады Росхим Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено «Метафракс Кемикалс»

В студенческом Дворце культуры Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) 5 июня состоялось награждение победителей Большой олимпиады Росхим по химии и химической технологии для школьников 7-11 классов.

Церемония прошла в рамках традиционного праздничного мероприятия «Золотая колба», посвящённого Дню химика. Дипломы и ценные подарки — планшеты, умные колонки и станции, а также сертификаты на участие в образовательном онлайн-курсе — победителям и призёрам олимпиады вручили директор по стратегическим коммуникациям компании «Метафракс Кемикалс» Мария Коновалова и заместитель заведующего кафедрой неорганической химии, химической технологии и техносферной безопасности, кандидат химических наук, доцент Михаил Зубарев.

«Популяризация химии, в том числе органической — это глобальная задача для компании «Метафракс Кемикалс» и холдинга «Росхим». Мы разделяем эту общую задачу и решаем комплексно, в том числе с помощью олимпиады для школьников. Помимо этого, в системе профориентации есть и многое другое. Например, регулярные практики на предприятии для студентов колледжей и вузов, участие в федеральном проекте «Профессионалитет», химические классы в школах и детский сад в Губахе, который мы также ориентируем на химию, чтобы с самого юного возраста ребенок заинтересовался и понимал, что профессия химика почётна, интересна и востребована», — рассказала Мария Коновалова.

Дипломы победителей Большой олимпиады Росхим получили Максим Мальгин из средней школы № 132 г. Перми, Елизавета Тимуш из специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) г. Екатеринбурга и Рамиль Хатбуллин из лицея № 14 г. Ижевска.

Среди призёров олимпиады — Егор Колесников из гимназии № 5 г. Перми, Андрей Брюхов из средней школы № 12 г. Перми, Владимир Курбатов из средней школы № 24 г. Перми, Анастасия Заляева из средней школы № 132 г. Перми, Александр Яковлев из средней школы № 12 г. Перми, Анфиса Трубина и Татьяна Наумова из лицея № 2 г. Перми, Вероника Соломенникова из гимназии г. Чайковского Пермского края, Константин Баянкин из средней школы № 1 г. Алапаевска Свердловской области, Сергей Борисов из средней школы № 14 (НОЦ) г. Губахи Пермского края.

Памятные ценные подарки вручили педагогам, подготовившим победителей и призёров олимпиады: Марине Желудковой, Елене Демидовой, Ирине Зотиной, Елене Королёвой, Елене Русецких, Тамаре Сарапуловой и Марине Смирновой.

Отметим, что в Большой олимпиаде Росхим приняло участие более 6 тыс. школьников из 36 регионов России. В Пермском крае площадками олимпиады стали химический факультет ПГНИУ и Уральский химико-технологический колледж в Губахе.

«У заданий олимпиады Росхим был фокус на решение задач, связанных с реальными производственными процессами, — поделился один из победителей состязания Рамиль Хатбуллин, — Это было интересно. Опыт, полученный на олимпиаде может быть полезен в будущем. Участие в ней даёт что-то новое, открывает возможность пойти дальше в химическую индустрию».

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