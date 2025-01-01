Алёна Бронникова Осуждённый в Прикамье обвиняется в финансировании экстремистской организации Уголовное дело принято судом к производству Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Прикамье отбывающий наказание в исправительном учреждении Соликамска предстанет перед судом по обвинению в финансировании экстремистской организации. Ему вменяют совершение преступления по предоставлению и сбору средств, предназначенных для обеспечения деятельности запрещённого в России движения.

Как сообщает пресс-служба Соликамского городского суда, фигурант уголовного дела в колонии является «смотрящим за общаком». У него в незаконном пользовании был обнаружен мобильный телефон с доступом к интернету.

Установлено, что на протяжении полутора лет он собирал деньги с осуждённых, отбывающих наказание в этом же исправительном учреждении, а также с их родственников и знакомых в пользу участников экстремистской организации, с последующим учётом и распределением финансов для её деятельности.

Уголовное дело было передано в суд и принято к производству.

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