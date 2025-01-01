Алёна Бронникова С начала года из Прикамья за границу вывезли 111 животных Показатель оказался выше прошлогоднего на 20% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В течение почти шести месяцев 2025 года на территории Прикамья управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю выдало ветеринарные сертификаты для вывоза за границу 111 животных. Из них 30 кошек, 80 собак и один попугай.

По данным ведомства, количество животных, вывезенных из региона за пределы России с 1 января по 19 июня, в текущем году превысило прошлогодний показатель на 20%. В аналогичный период прошлого года из Прикамья было вывезено 92 питомца.

Среди стран назначения указаны Абхазия, Армения, Вьетнам, Германия, Египет, Израиль, Испания, Казахстан, Канада, Кипр, Нидерланды, Сербия, Словения, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Чехия.

Перед выездом все животные были чипированы и проходили 30-дневный карантин, во время которого им сделали необходимые прививки и обработки. На них были оформлены экспортные ветеринарные сертификаты и евросправки.

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