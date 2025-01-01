Пермяки теперь могут отправлять в Северную Корею письма и посылки Почта России возобновила сотрудничество с КНДР Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Почта России запустила отправку посылок в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

В мае этого года почты России и КНДР провели тестовые доставки. Теперь физические и юридические лица могут отправлять посылки до 20 кг.





Как сообщили в пресс-службе Почты России, посылки доставляют из Москвы во Владивосток самолётом, а затем северокорейская авиакомпания перевозит их в Пхеньян. Отмечается, что из столицы России в КНДР посылки будут доходить за 15 календарных дней.





«Почта продолжает расширять экспортную географию, открывая или восстанавливая сообщение с новыми странами. КНДР — важный стратегический партнёр России, это перспективное направление для бизнеса самого разного профиля, мы рады предоставить отечественным компаниям дополнительную возможность сотрудничества с зарубежными коллегами», — прокомментировал гендиректор Почты России Михаил Волков.





Ранее почтовое сообщение между странами было приостановлено из-за эпидемии коронавируса.

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