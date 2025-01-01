ВТБ планирует участвовать в ГЧП-проектах более чем в 20 регионах России Рассматриваются проекты в сферах образования, промышленности и информационных технологий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На площадке ПМЭФ-2025 член правления ВТБ Виталий Сергейчук сообщил, что банк изучает возможности участия в проектах государственно-частного партнёрства (ГЧП) в 21 регионе страны.

Он отметил, что за время работы финансовый институт вложил в различные проекты более 1 млрд руб. При этом, например, 1 рубль, вложенный в транспортную инфраструктуру, может приносить до трёх рублей прироста ВВП, сказал Виталий Сергейчук, подчёркивая важность привлечения частных инвестиций для финансирования инфраструктурных проектов.

Как сообщили в банке, основные направления, в которых планируется реализация проектов, включают образование, промышленность и информационные технологии. В настоящее время банк ведёт переговоры с региональными властями для запуска новых инициатив. В ВТБ отметили большой потенциал Пермского края в части реализации проектов ГЧП, но подробности возможных инвестиций пока не раскрываются.

По данным банка, в условиях текущей экономической ситуации, вызванной санкциями и низкими ценами на нефть, наблюдается сокращение финансирования и замедление инвестиционной активности крупных компаний. По словам топ-менеджера, это приводит к снижению бюджетных доходов и сокращению расходов на долгосрочные инфраструктурные проекты.

Снижение инвестиционной активности сказывается на бизнесе ключевых поставщиков и подрядчиков, хотя общая устойчивость корпоративного сектора остаётся высокой. Однако некоторые отрасли, такие как угольная промышленность, испытывают значительное давление из-за снижения мировых цен на уголь и увеличения логистических издержек. В результате экспорт угля стал убыточным для компаний.

Для поддержки угольной отрасли правительство прорабатывает инициативы по отсрочке оплаты НДПИ и компенсации части затрат на логистику. В то же время крупнейшие корпоративные клиенты из ряда отраслей, включая ИТ и потребительский сектор, успешно адаптируются к условиям высокой ключевой ставки.





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