Прокуратура в Прикамье восстановила права участников СВО на получение медицинских льгот Поделиться Твитнуть

В результате прокурорского надзора восстановлены права участников специальной военной операции (СВО) на получение положенных медицинских льгот. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Так, прокуратура Верещагинского района, проведя проверку соблюдения законодательства в сфере здравоохранения, выяснила, что двум участникам СВО, имеющих статус ветеранов боевых действий, в Краевой клинической стоматологической поликлинике не была предоставлена положенная им бесплатная услуга по зубопротезированию.

Военнослужащих попросили оплатить процедуру.

После вмешательства прокуратуры гражданам были возвращены уплаченные денежные средства. По результатам рассмотрения прокурорского представления, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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