ВТБ и Росхим подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве В планах — совместная работа над проектами развития химической отрасли Поделиться Твитнуть

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В рамках ПМЭФ-2025 банк ВТБ и Росхим заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Подписи под документом поставили Виталий Сергейчук, член правления ВТБ, и Юрий Поляков, первый заместитель генерального директора по экономике и финансам Росхим.

Соглашение отражает намерение сторон развивать долгосрочное и взаимовыгодное партнёрство, уже сейчас компании реализуют совместный зарплатный проект и интегрированную систему управления расчётными операциями Росхим на базе ВТБ.

В рамках соглашения стороны рассмотрят возможности взаимодействия в сферах банковского обслуживания, сопровождения операций на рынке капитала и поддержки стратегии развития Росхим. Кроме того, в планах совместная работа над проектами развития химической отрасли, консультации по вопросам финансовой трансформации и устойчивого роста, создание цифровых решений, а также взаимодействие в сфере внешнеэкономической деятельности.

«Развитие химической отрасли — важнейшее условие для технологического роста и промышленной независимости России. ВТБ является надёжным финансовым партнером для большинства ведущих компаний отрасли и обладает обширным опытом в сопровождении масштабных проектов федерального значения. Росхим — один из ключевых игроков в этом сегменте, и мы готовы поддержать компанию в реализации её стратегических инициатив», — отметил Виталий Сергейчук, член правления ВТБ.

По словам Юрия Полякова, широкий спектр услуг банка обеспечит оптимизацию финансовых процессов и позволит более эффективно и успешно реализовывать наши масштабные планы.

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