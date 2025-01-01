Елена Бардукова Доход свыше 1 млрд рублей в Прикамье задекларировали 36 физлиц и ИП В целом они заплатили 1,9 млрд рублей налогов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2024 года доход свыше 1 млрд руб. в Пермском крае задекларировали 36 человек, 23 из которых — индивидуальные предприниматели. В 2023 году в Прикамье было 23 миллиардера, годом ранее — 14. Об этом «Новому компаньону» рассказали в Управлении ФНС России по Пермскому краю.

В ведомстве рассказали, что 12 индивидуальных предпринимателей занимаются оптовой и розничной торговлей, двое — арендой и управлением недвижимостью, один — производством пластиковой упаковки, и ещё один работает в сфере общественного питания. Отмечается также, что семь из них задекларировали доход от операций с ценными бумагами.

Рекордсменом стал индивидуальный предприниматель, который задекларировал доход от операций с акциями и долями в размере 24,5 млрд руб. Как подчеркнули в налоговой службе, это единственный человек в Пермском крае, второй год подряд показывающий в декларации сумму свыше 10 млрд руб. Источником дохода физических лиц стали продажи акций, долей или недвижимости.

В общей сложности миллиардеры заплатили налог на сумму в 1,9 млрд руб.

Кроме того, по итогам прошлого года доход в размере от 500 млн до 1 млрд руб. задекларировали 40 человек, из которых 35 — индивидуальные предприниматели. В 2023 году в этой категории было зафиксировано 39 налогоплательщиков, в 2023-м — 37. Их общий налог составил 378 млн руб.

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