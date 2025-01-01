Прикамский омбудсмен помог раненому участнику СВО спасти зрение Поделиться Твитнуть

аппарат Уполномоченного по правам человека в Пермском крае

В мае 2025 года к Игорю Сапко, уполномоченному по правам человека в Пермском крае, обратилась местная жительница, чей сын, участник СВО, получил в зоне боевых действий серьёзное ранение. В результате травмы зрение на одном глазу практически полностью было потеряно. Медицинские специалисты подчеркнули острую необходимость в сложной операции с применением передовых технологий.

Благодаря оперативной работе сотрудников краевого минздрава удалось быстро получить квоту на лечение, но дальнейшее продвижение дела замедлилось из-за сложностей с оформлением нужных бумаг в воинской части.

Тогда уполномоченный по правам человека Игорь Сапко направил официальные запросы в ключевые инстанции: Главное военно-медицинское управление Минобороны и Военную прокуратуру ЮВО. После разбирательства командование части обеспечило предоставление всех требуемых документов, и военнослужащего отправили в Санкт-Петербург, в передовой центр офтальмологии «Микрохирургия глаза», где ему успешно провели хирургическое вмешательство.

Сейчас военнослужащий находится на больничном в Перми, проходит восстановление.

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