Победителями конкурса Фонда президентских грантов стали 37 НКО из Пермского края Они получат более 89 млн рублей на реализацию социальных проектов Поделиться Твитнуть

Подведены итоги второго этапа конкурса Фонда президентских грантов 2025 года. В числе лауреатов — 1640 некоммерческих организаций социальной направленности со всей страны, включая 37 НКО из Пермского края. Всего было рассмотрено около 11 тыс. заявок, в том числе 174 от некоммерческих и общественных объединений Прикамья.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, наибольшей популярностью среди пермских обладателей грантов пользовались категории «Наука, образование и просвещение», а также «Социальная помощь и защита населения», в каждой из которых было отобрано по 9 инициатив.

В рамках направления «Социальная поддержка и защита населения» грантовой поддержки удостоился благотворительный фонд «Берегиня». Ему будет выделено 3,38 млн руб. на осуществление проекта «Время возможностей» в Пермском детском онкологическом центре. Целью данного проекта является исследование аспектов психосоциальной реабилитации детей. Полученные результаты планируется использовать в других отделениях Пермской краевой детской больницы, а также в некоммерческих организациях, оказывающих помощь детям с продолжительными заболеваниями.

В области «Наука, образование и просвещение» победителем стала автономная некоммерческая организация «ПроТИМ» с хакатоном под названием «СтройБАЙТ». Данный проект ориентирован на привлечение молодёжи к поиску решений городских социальных проблем с применением современных российских технологий для цифровой трансформации строительной индустрии и развития IT-навыков у студентов. Участники, объединившись в команды по четыре человека, на протяжении суток разрабатывают решения для актуальных кейсов, основанных на социальных вызовах. Местом проведения хакатона станет Пермский строительный техникум.

В 2025 году Фонд президентских грантов окажет поддержку 3146 социально значимым проектам некоммерческих организаций, предоставив на эти цели 9,5 млрд руб.

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