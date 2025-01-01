Жителя Перми осудят за хранение и сбыт немаркированных сигарет на сумму 1,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Завершено расследование уголовного дела, возбуждённого против 36-летнего жителя Пермского края. Как сообщили в Главном следственном управлении ГУ МВД России по региону, мужчине инкриминируется деяние, квалифицируемое п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, а именно приобретение, хранение с целью сбыта и сбыт не имеющих специальной маркировки табачных изделий в особо крупном размере.

Незаконная деятельность частного предпринимателя была остановлена в мае прошлого года сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Управления МВД России по городу Перми.

В ходе обысков, проведённых в арендованных помещениях и транспортных средствах, принадлежащих подозреваемому, правоохранители обнаружили и конфисковали свыше 7800 пачек табачной продукции без необходимой маркировки. На некоторой части товара присутствовали акцизные марки с признаками фальсификации. Общая стоимость изъятой продукции оценивается в 1,2 млн руб.

Следствие установило, что с января по май прошлого года обвиняемый закупил в Перми крупную партию немаркированных сигарет. Затем он хранил их в арендованном торговом павильоне и автомобиле, который использовался в качестве склада, с целью последующей реализации.

На время следственных действий в отношении обвиняемого была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В скором времени материалы уголовного дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

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