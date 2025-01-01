Пермь вошла в топ-5 выбираемых абитуриентами городов России Краевой центр опередили только Москва, Казань и Санкт-Петербург Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно исследованию EdTech-компании «ПОВУЗАМ», независимо от результатов ЕГЭ, 10,7% школьников РФ рассматривают возможность поступления только в вузы своего региона, в то время как 89,3% готовы к переезду. Москва ожидаемо возглавляет список городов, привлекающих абитуриентов, в столице хотели бы продолжить обучение четверть из них. За Москвой следуют Казань (14,3%), Санкт-Петербург (13,7%), Пермь (12,4%), Тюмень и Екатеринбург (по 11,5%).

Представители «ПОВУЗАМ» отмечают, что рейтинг отражает только предпочтения абитуриентов, а не реальную картину поступления.

Более пятой части (21%) выпускников школ окончательно определяются с выбором университета лишь в выпускном классе, а почти треть (30%) принимают решение о поступлении уже после сдачи Единого государственного экзамена.

Старшеклассники отмечают, что стоимость обучения становится существенным фактором при выборе вуза, особенно при невысоких баллах ЕГЭ.

«Основной фактор — возможность поступления. В моей ситуации и, я уверен, у большинства обычных людей в России после получения результатов не остаётся большого выбора, кроме ближайшего дешёвого места обучения», — поделился участник опроса из Пермского края.

Напомним, последние результаты ЕГЭ, по иностранным языкам и информатике, появятся 23 июня, а по предметам, сданным в резервные дни, — 27 и 29 июня. Приём документов в вузы, где есть вступительные испытания, заканчивается 15 июля, в остальных — 25 июля.

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