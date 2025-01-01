В Перми автодилер вернул покупателю 470 тысяч рублей за бракованный внедорожник Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Перми гражданин стал обладателем кроссовера DFSK 580 2021 года выпуска, приобретённого у официального дилера. Однако радость от покупки была недолгой: почти сразу же обнаружились серьёзные поломки, затронувшие мотор и трансмиссию. Автовладелец неоднократно обращался к дилеру с требованием гарантийного ремонта. Дилер систематически срывал сроки гарантийного обслуживания и проигнорировал ряд выявленных дефектов, вынудив покупателя обратиться в суд для защиты своих интересов.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону, суд, внимательно рассмотрев представленные доказательства, включая акты выполненных работ, экспертные оценки и показания сторон, встал на сторону истца. Суд установил, что дилер допустил серьёзные нарушения закона о защите прав потребителей, реализовав некачественный товар и не выполнив гарантийные обязательства.

Исполнительный лист о взыскании с дилерской компании компенсации, включающей неустойку, компенсацию морального вреда и штраф, на общую сумму свыше 470 тыс. руб., был направлен в службу судебных приставов.

Осознавая угрозу значительных финансовых потерь и ущерба репутации, должник оперативно перечислил полную сумму компенсации на депозитный счёт ведомства. После поступления средств в распоряжение взыскателя исполнительное производство было завершено.









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