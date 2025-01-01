Привитый от энцефалита житель Прикамья после укуса клеща впал в кому Проводивших вакцинацию медиков обязали выплатить пострадавшему 500 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Житель Чернушки перенёс 12-дневную кому после укуса клеща. Несмотря на прививку от энцефалита, из-за допущенных нарушений при вакцинации у него не сформировался достаточный иммунитет против опасного заболевания. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУФСПП по Пермскому краю.

Спустя несколько дней после второй дозы вакцины мужчина был экстренно госпитализирован. Анализы подтвердили менингоэнцефалит, вызванный заражённым клещом. После выхода из критического состояния пострадавший обнаружил паралич руки, подвергшейся укусу. В таком состоянии мужчина не смог выполнять физическую работу и был вынужден уволиться. Поиск новой работы оказался сложным из-за проблем со здоровьем. Пособие по безработице Центра занятости не покрывало нужды семьи и затраты на лечение. Мужчина решил, что организация, проводившая вакцинацию, должна возместить ему моральный ущерб.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что истец не был предупрежден о необходимости избегать контакта с переносчиками вируса после вакцинации. Недостаток информации привёл к его заражению в лесу в тот же день. Дополнительно, в документации отсутствовали сведения об анамнезе истца, предыдущих вакцинациях и реакциях на них. Не была зафиксирована и постинъекционная реакция – повышение температуры и давления, головная боль. Оказалось, что организация не имела лицензии на вакцинацию. В результате суд обязал ООО выплатить пострадавшему 500 тыс. руб. в качестве компенсации.

Исполнительный лист был передан в службу судебных приставов. Поскольку компания не выполнила решение суда добровольно, был взыскан исполнительский сбор в размере 35 тыс. руб. Кроме того, приставы обратили взыскание на средства на банковских счетах организации. Благодаря этим мерам пострадавшему был полностью возмещён ущерб, а исполнительное производство было завершено.

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