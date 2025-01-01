В Прикамье начался ремонт моста через реку Сава После наводнения в 2021 году мост был признан аварийным Поделиться Твитнуть

мост через реку Сава

Министерство транспорта Пермского края

В с. Верхняя Сава Куединского округа Прикамья началась масштабная реконструкция моста через реку Сава. Как напомнили в Министерстве транспорта Пермского края, работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Мост является важной транспортной артерией. По нему, в частности, движется школьный автобус, обеспечивающий доставку учащихся из соседних населенных пунктов в Верхне-Савинскую школу.

Кроме того, в посёлке находятся ключевые социальные объекты, такие как детский сад, отделение полиции, культурный центр и администрация колхоза «Новый путь».

После наводнения в 2021 году состояние моста было признано критическим.

В настоящее время старая конструкция полностью разобрана, и на её месте возводится новый двухпролётный мост с тремя опорными элементами.

На сегодняшний день готовность объекта оценивается в 28%. Подрядная организация уже завершила замену двух крайних опор и ведёт работы по установке центральной. После завершения капитального ремонта мост станет более протяженным и широким. На нем будет установлено освещение и обустроены полноценные пешеходные зоны.

Планируется завершить строительство моста до конца 2025 года.

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