В отношении двух пермских браконьеров завели уголовное дело
В Перми сотрудники транспортной полиции возбудили уголовное дело против двух браконьеров, практиковавших запрещенные методы рыбной ловли. Об этом сообщили в отделе полиции на железнодорожном и водном транспорте.
Мужчин задержали в мае вблизи устья Очёрского залива Оханского округа. Они незаконно добывали рыбу в акватории Воткинского водохранилища.
Транспортные полицейские конфисковали у задержанных лодку, запрещенное орудие лова и добытую рыбу.
К моменту задержания браконьеры успели выловить 43 экземпляра рыбы различных видов, включая судака, леща, густеру, плотву, чехонь и окуня.
Ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации был оценён в 45 тыс. руб.
Отделом дознания Пермского ЛО МВД России на транспорте в отношении нарушителей возбуждено уголовное дело по ст. 256 ч. 3 УК РФ.
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