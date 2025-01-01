В отношении двух пермских браконьеров завели уголовное дело Поделиться Твитнуть

фото полиции на транспорте

В Перми сотрудники транспортной полиции возбудили уголовное дело против двух браконьеров, практиковавших запрещенные методы рыбной ловли. Об этом сообщили в отделе полиции на железнодорожном и водном транспорте.

Мужчин задержали в мае вблизи устья Очёрского залива Оханского округа. Они незаконно добывали рыбу в акватории Воткинского водохранилища.

Транспортные полицейские конфисковали у задержанных лодку, запрещенное орудие лова и добытую рыбу.

К моменту задержания браконьеры успели выловить 43 экземпляра рыбы различных видов, включая судака, леща, густеру, плотву, чехонь и окуня.

Ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации был оценён в 45 тыс. руб.

Отделом дознания Пермского ЛО МВД России на транспорте в отношении нарушителей возбуждено уголовное дело по ст. 256 ч. 3 УК РФ.

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