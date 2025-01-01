С начала СВО из бюджета Прикамья на поддержку военных и их семей направлено более 11 млрд рублей Более 4 млрд в 2025 году Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В Березниках прошло заседание Совета представительных органов муниципальных образований Прикамья по вопросам социальной политики. Основная тема мероприятия — поддержка участников СВО и их семей.

В заседании приняли участие депутаты краевого парламента, представители регионального правительства, а также председатели и депутаты местных дум — члены Ассоциации «Верхнекамье». Чиновники ознакомились с опытом Березников, где предоставляются социальные, жилищные и гуманитарные программы для участников СВО.





Местные власти предоставили 65 земельных участков под ИЖС в районе д. Пермяково, три семьи купили квартиры в ЖК «Любимов», где для участников СВО предоставляется субсидия. Кроме того, по словам председателя Березниковской городской Думы Эдуарда Смирнова, из регионального бюджета предусмотрена выплата в размере 2 млн руб. на покупку жилья, остальная часть — выплаты из местного бюджета и личных средств.





Дополнительно в Березниках дети участников СВО получают бесплатное школьное питание, компенсации за детский сад. Также оказывается психологическая и юридическая помощь.





Ирина Петроградских, замминистра труда и социального развития Прикамья, отметила, что с начала проведения СВО на поддержку бойцов и их семей в регионе направлено 11,39 млрд руб., 4,03 млрд руб. — в 2025 году.





Выплаты варьируются от 15 тыс. до 2 млн руб. и включают пособия семьям погибших и раненых, выплаты на детей, компенсации на топливо и поддержку при заключении контракта на военную службу.





В 2025 году появились новые меры поддержки для участников СВО. Среди них освобождение от транспортного налога, а также полная компенсация путёвок в оздоровительные лагеря для нуждающихся семей действующих участников СВО и детей погибших бойцов.

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