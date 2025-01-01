Цены на бензин в Прикамье продолжили рост По средней стоимости автомобильного топлива Пермский край занимает второе место в ПФО Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Средняя потребительская цена литра автомобильного топлива в Пермском крае на 16 июня составила 59,27 руб. (+4 коп. по сравнению с данными на 9 июня). Об этом сообщает Росстат.

Если говорить о ценах на конкретные марки топлива, то средняя стоимость литра АИ-92 выросла на 3 коп., до 56,32 руб., АИ-95 — на 4 коп., до 61,23 руб., АИ-98 и выше — на 33 коп., до 85,75 руб. Цена дизельного топлива, как и неделей ранее, составила 71,85 руб.

По средней стоимости автомобильного топлива Пермский край по-прежнему занимает второе место в ПФО. На первом — Нижегородская область.

Изменение цен на бензин за неделю было зафиксировано в 53 субъектах Российской Федерации, заметнее всего цены выросли в Республике Тыва (+1,6%). Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Республике Крым (-0,2%) и Кемеровской области (-0,1%).в Ямало-Ненецком автономном округе (+2,3%).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.