Сотрудница пермского магазина «Пятёрочка» получила на работе тяжёлые травмы Поделиться Твитнуть

торговая сеть «Пятёрочка»

Константин Долгановский

В Пермском крае Государственная инспекция труда начала выяснение причин серьёзного инцидента, произошедшего с сотрудником ООО «Агроторг» (занимается розничной торговлей в сети магазинов «Пятерочка»).

Согласно уведомлению, полученному Инспекцией от работодателя, пекарь магазина по адресу: Пермь, ш. Космонавтов, 188, потеряла равновесие на лестнице и ударилась спиной о металлические ступени.

По данным медицинского заключения, у пострадавшей 1972 г.р. зафиксированы перелом тела позвонка, тораколюмбалгия, а также ушибы мягких тканей правого бедра и поясницы, что классифицируется как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время сформирована комиссия для расследования данного происшествия, проводятся опросы свидетелей и представителей работодателя, а также юридический анализ документов, связанных с работой пострадавшей.

В связи с данным инцидентом в отношении работодателя организована внеплановая проверка.

В случае обнаружения нарушений трудового законодательства будут применены административные меры, а материалы расследования будут переданы в следственные органы для рассмотрения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности, отметили в Инспекции.

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