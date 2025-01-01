Арендатора парка Горького в Перми оштрафовали на 10 млн рублей за внешний вид павильонов Он заявил о намерении обжаловать решение о штрафе Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» оштрафовано на 10 млн руб. по искам, инициированным администрацией Перми. Об этом сообщила Диана Габдуллина, супруга Рашида Габдуллина, основателя компании, в своих социальных сетях.

Согласно информации, полученной изданием «Коммерсантъ-Прикамье» от представителей мэрии, причиной штрафов стало несоблюдение требований, предъявляемых к внешнему виду нестационарных торговых объектов (НТО). Рашид Габдуллин выразил несогласие с предложенным властями дизайном НТО, считая, что он не совсем соответствует концепции объектов, расположенных в детском парке. Он также заявил о намерении обжаловать решение о штрафе.

По данным администрации Перми, с марта текущего года в отношении парка им. Горького было составлено 99 протоколов по статье 6.16 регионального закона «Об административных правонарушениях» из-за несоответствия внешнего вида НТО установленным требованиям. По мнению городских властей, эти объекты нарушают действующие правила благоустройства. Протоколы были составлены в отношении всех НТО, находящихся на территории парка. В мэрии уточнили, что по 49 протоколам вынесены предупреждения, а по остальным — штрафы.

Напомним, у чиновников есть и другие претензии к работе арендатора парка Горького. В частности, в Арбитражном суде Пермского края рассматриваются несколько исковых заявлений от администрации к ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького». В одном из исков мэрия оспаривает право собственности ООО на главную сцену и проходную будку, расположенные в парке. В рамках другого иска власти требуют признать самовольными постройками шесть объектов, находящихся на территории парка, включая гараж, аттракцион «Дом Дракулы» («Логово пиратов»), два летних кафе («Халва» и Casa Mia) и два общественных туалета.

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