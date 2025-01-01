Арендатора парка Горького в Перми оштрафовали на 10 млн рублей за внешний вид павильонов
Он заявил о намерении обжаловать решение о штрафе
ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» оштрафовано на 10 млн руб. по искам, инициированным администрацией Перми. Об этом сообщила Диана Габдуллина, супруга Рашида Габдуллина, основателя компании, в своих социальных сетях.
Согласно информации, полученной изданием «Коммерсантъ-Прикамье» от представителей мэрии, причиной штрафов стало несоблюдение требований, предъявляемых к внешнему виду нестационарных торговых объектов (НТО). Рашид Габдуллин выразил несогласие с предложенным властями дизайном НТО, считая, что он не совсем соответствует концепции объектов, расположенных в детском парке. Он также заявил о намерении обжаловать решение о штрафе.
По данным администрации Перми, с марта текущего года в отношении парка им. Горького было составлено 99 протоколов по статье 6.16 регионального закона «Об административных правонарушениях» из-за несоответствия внешнего вида НТО установленным требованиям. По мнению городских властей, эти объекты нарушают действующие правила благоустройства. Протоколы были составлены в отношении всех НТО, находящихся на территории парка. В мэрии уточнили, что по 49 протоколам вынесены предупреждения, а по остальным — штрафы.
Напомним, у чиновников есть и другие претензии к работе арендатора парка Горького. В частности, в Арбитражном суде Пермского края рассматриваются несколько исковых заявлений от администрации к ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького». В одном из исков мэрия оспаривает право собственности ООО на главную сцену и проходную будку, расположенные в парке. В рамках другого иска власти требуют признать самовольными постройками шесть объектов, находящихся на территории парка, включая гараж, аттракцион «Дом Дракулы» («Логово пиратов»), два летних кафе («Халва» и Casa Mia) и два общественных туалета.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.