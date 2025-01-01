За пять лет пермяки стали меньше довольны дорогами, транспортом и ЖКУ При этом вырос уровень удовлетворённости деятельностью органов местного самоуправления Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

Мэр Перми Эдуард Соснин предоставил отчёт о работе городской администрации в 2024 году. В документе есть данные об оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления.

Этот показатель включает удовлетворённость организацией транспортного обслуживания, качеством автомобильных дорог в муниципалитете и жилищно-коммунальными услугами, куда входят тепло- и водоснабжение, а также электро- и газоснабжение.

Согласно представленным данным, удовлетворённость пермяков качеством услуг с 2020 по 2024 год значительно снизилась. В большей степени это касается качества автомобильных дорог. По этому показателю удовлетворённость населения упала с 86,68% до 66,18%.

Из отчёта Эдуарда Соснина

При этом в целом уровень удовлетворённости населения деятельностью органов местного самоуправления по итогам 2024 года вырос на 3,71% по сравнению с 2023 годом и составил 73,47%, утверждается в докладе мэра.

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