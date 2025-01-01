С начала купального сезона в Пермском крае погибли 7 человек Двое из них дети Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

С начала 2025 года на территории Пермского края на водных объектах произошло 21 происшествие, погибло 18 человек, в том числе три ребёнка. С начала купального сезона зарегистрировано семь происшествий, погибло семь человек, из них два несовершеннолетних. Об этом 18 июня рассказали на пресс-конференции в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю, отметив, что за аналогичный период 2024 года происшествий на воде и жертв было немного меньше.

ЧП зарегистрированы в Берёзовском, Добрянском, Ильинском, Кунгурском, Нытвинском, Чердынском и Чернушинском округах, в Перми и Березниках.

«Последний случай (14 июня - ред.) произошёл в Кунгурском муниципальном округе, когда двое детей пошли к реке без ведома взрослых и утонули. Всё это говорит о том, что у нас до сих пор со стороны родителей, очевидцев, жителей и гостей нашего края присутствует полное безразличие, они не обращают внимания, что дети находятся у водоёма одни. Никто не подошёл, не поинтересовался, зачем вы сюда пришли, что вы здесь делаете, где родители», — отметил Вадим Арамилев, заместитель руководителя территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам Пермского края) Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

Также на пресс-конференции было заявлено об открытии в этом сезоне 15 пляжей, на два меньше, чем в прошлом году. На данный момент в Пермском крае действует 9 пляжей, оставшиеся откроются в конце июня — начале июля.

Также заработает 41 место массового отдыха населения у воды в 20 муниципальных образованиях. В целом в местах отдыха будет выставлено 17 мобильных постов, в 13 установлены запрещающие знаки.

В Прикамье созданы 192 профилактические группы с участием 460 человек для работы с населением, отдыхающим на водоёмах. За две недели июня группы патрулировали береговую линию 229 раз.

Чтобы обезопасить себя и своих родных, Вадим Арамилев призвал соблюдать рекомендации: «Не купаться под запрещающими знаками. Поверьте мне, их поставили не просто так. Они стоят после детального изучения береговой линии дна водного объекта, соответственно, в этих местах не производится очистка, могут быть острые и твердые предметы, которые могут нанести человеку травму. Не купаться в состоянии алкогольного опьянения. Самое главное, всегда знайте, где находятся ваши несовершеннолетние дети. И хотелось бы попросить очевидцев, жителей, которые отдыхают рядом, где совершается то или иное неправомерное действие, не оставайтесь безразличными к чужой судьбе».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.