ВТБ планирует пересмотреть прогноз по прибыли до 500 млрд рублей в 2025 году Ранее этот показатель был установлен на уровне 430 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Накануне ПМЭФ-2025 в интервью РБК первый заместитель председателя банка ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что при представлении полугодовых результатов группа может пересмотреть показатели по чистой прибыли и приблизиться к отметке 500 млрд руб.

Ранее банк планировал получить по итогам 2025 года 430 млрд руб. По словам Дмитрия Пьянова, возможное повышение показателей связано с ростом чистого процентного дохода и чистого операционного дохода.

Он отметил также, что в 2024 году группа зафиксировала рекордные 551,4 млрд руб. чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчётности — по сравнению с предыдущим годом рост составил 27,6%. Число розничных клиентов ВТБ увеличилось до 24,5 млн, а количество предпринимателей малого и среднего бизнеса достигло 1,67 млн организаций и индивидуальных предпринимателей.

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