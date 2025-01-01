На выборах в Пермском крае можно будет воспользоваться несколькими форматами голосования Голосование будет проходить в течение трёх дней Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В столице Прикамья состоялось заседание общественного штаба по наблюдению за голосованием в Пермском крае. Основной темой повестки стала организация мониторинга избирательного процесса и направление наблюдателей на избирательные участки.

В 2025 году в регионе состоятся выборы губернатора и депутатов восьми муниципальных дум. Голосование будет проходить в течение трёх дней — 12, 13 и 14 сентября. Отдать свой голос можно будет в привычном формате на избирательном участке, через сервис «Мобильный избиратель» и с помощью дистанционного электронного голосования.

Руководитель Общественного штаба Михаил Майоров отметил, что ДЭГ неизменно пользуется популярностью в Прикамье, а по пятницам голосуют 40 процентов избирателей из числа тех, что приходят на избирательные участки.

«С точки зрения наблюдения это — дополнительная нагрузка, поэтому мы ставим перед собой задачу направить на каждый избирательный участок троих наблюдателей — максимально возможное количество. Плюс, мы организуем наблюдение за дистанционным голосованием», — добавил он.

Председатель Общественной палаты Пермского края Лилия Ширяева отметила, что большое внимание уделяется теме доступности УИКов для маломобильных групп жителей, поскольку многие из избирателей, которые по состоянию здоровья могут голосовать на дому, предпочитают голосовать на избирательных участках.

Также максимум внимания члены Общественного штаба по наблюдению за голосованием планируют уделить мониторингу выдвижения кандидатов, прохождению ими так называемого муниципального фильтра и регистрации. Для того, чтобы все решения комиссии были максимально открытыми и призрачными, по инициативе председателя крайизбиркома Игоря Вагина на все ключевые электоральные события будут приглашаться члены Общественной палаты, уполномоченный по правам человека и представители средств массовой информации.

В планах также — подписание соглашения о взаимодействии на выборах между Общественной палатой и реготделениями политических партий и НКО, набор, обучение и направление на УИКи и ТИКи наблюдателей, организация Центра общественного наблюдения, куда будут поступать сообщения от наблюдателей и звонки на телефон «горячей линии».

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