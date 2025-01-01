За полгода в Перми задержали 19 расклейщиков незаконных объявлений Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

С начала 2025 года в Перми задержано 19 человек, занимавшихся нелегальной расклейкой объявлений. Только последние две недели работники Административно-технической инспекции города, действуя совместно с Росгвардией, задержали трех расклейщиков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Орджоникидзевском районе были задержаны двое нарушителей, распространявших рекламу на столбах электропередач на ул. Тракторной. В Индустриальном районе был пойман ещё один расклейщик, который размещал объявления на стенах жилого дома, гаражах и опорах сетей на ул. Нефтяников. К задержанным были применены меры административного воздействия.

Представители Контрольного департамента администрации Перми напоминают, что за размещение объявлений в местах, не предназначенных для этого, предусмотрены штрафные санкции: для физических лиц – до 5 тыс. руб., для должностных лиц – до 50 тыс. руб., а для юридических лиц – до 100 тыс. руб.

Власти напоминают, что жители Перми могут получить вознаграждение в размере 15 тыс. руб. за предоставление информации о случаях незаконного нанесения граффити на здания.

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