Благоустройство территории станции «Вишерская» в Перми завершится осенью 2025 года Общая стоимость проекта модернизации объекта составляет 630 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермской городской Думы

Депутаты Пермской городской думы и глава города Эдуард Соснин в ходе рабочего выезда оценили модернизацию ГНС-5 «Вишерская» — одной из крупнейших насосных станций столицы Прикамья.

Общая стоимость проекта реконструкции, который реализуется по концессионному соглашению с ООО «Новогор-Прикамье», составляет 630 млн руб.

Управляющий директор ресурсоснабжающей компании Сергей Касаткин рассказал, что с 2022 года станция прошла комплексную модернизацию по всем аспектам, вплоть до ремонта бытовых помещений. Сейчас она представляет собой современную насосную станцию с новейшим оборудованием, модернизация которого позволила поддерживать постоянное, комфортное для сети давление в зависимости от притока сточных вод, снизила энергопотребление минимум на 30%, исключила гидроудары и аварии на трубопроводах.

Сейчас идёт благоустройство территории вокруг объекта, которое завершится осенью 2025 года.

Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской думы:

— Мы находимся в постоянном взаимодействии с нашими концессионерами. В седьмом созыве регулярно приглашаем руководство ресурсоснабжающих компаний в Думу и сами с депутатами выезжаем на коммунальные объекты. Мы видим, что «Новогор» в рамках концессионного соглашения последовательно обновляет свои производственные мощности. Это важно для горожан, мы все хотим, чтобы наши водные ресурсы были чистыми, а водоснабжение и водоотведение качественными.

Сергей Касаткин отметил также, что основным инвестпроектом компании в 2025 году является внедрение ультрафиолета на биологических очистных сооружениях. Кроме того, в Перми планируется заменить около 20 км сетей.

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