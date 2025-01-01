Алёна Бронникова Доля отказов от кредитов в Пермском крае в мае составила 79,5% За месяц показатель вырос на 1,5 процентных пункта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В мае 2025 года доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты, в том числе потребительские, авто- и пос-кредиты, кредитные карты и ипотеку, составила 80,2%. За месяц показатель увеличился на 1,4 п. п. - с 78,8% в апреле. По информации Национального бюро кредитных историй, это самое высокое значение за последний год.

По росту отказов Пермский край вошёл в топ-15 российских регионов. За месяц доля отказов выросла на 1,5 п. п. — с 78% в апреле до 79,5% в мае. Прикамье заняло 15-ю строчку рейтинга среди 20 регионов-лидеров по розничному кредитованию.

Наиболее высокая доля отказов в составленном рейтинге оказалась в Кемеровской области — рост с 80,6 до 82,4%, Краснодарском крае — с 81,1 до 82% и Ставропольском крае — с 81,3 до 82%. Свердловская область оказалась на 13 месте — рост 1 п. п. до 79,8%, Санкт-Петербург — на 18 месте (+1,7 п. п. до 78,6%), Москва — на 19-м (+2 п. п. до 76,4%). Самый высокий рост оказался в Татарстане - рост 2 п. п., до 79,6%.

«Доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты растёт в связи проводимой регулятором жёсткой денежно-кредитной политикой по «охлаждению» рынка необеспеченного кредитования. В этой связи со второй половины 2024 года в розничном кредитовании преобладают тенденции по сокращению спроса со стороны населения и снижению аппетита к риску со стороны кредиторов», — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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