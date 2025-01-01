Студент из Перми стал чемпионом России по автомобильному кроссу Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Первокурсник института дорожного строительства и транспорта ПНИПУ Михаил Жужгов победил в чемпионате России по автокроссу, сообщили в пресс-службе Пермского политеха.

Соревнования проходили в Омске в течение двух дней, 14 и 15 июня. На третьем этапе чемпионата России Михаил соревновался в классе Д2Н. Это направление подразумевает гонки на российских автомобилях ВАЗ с передним приводом и двигателем объемом до 1,6 литров. Жужгов отметил, что в первый день соревнований возникли неожиданные трудности. В критический момент вышла из строя коробка передач, пришлось срочно её менять. Из-за недостатка баллов в финале молодой человек стартовал со второй линии.

Для улучшения своего положения гонщик разработал тактику и сумел выбиться вперед. Он удержал лидерство до конца заезда и завоевал первое место в своей категории.

В ПНИПУ отметили, что молодой человек участвует в российских соревнованиях с 12 лет и регулярно занимает призовые места.

Следующий этап чемпионата России, в котором планирует участвовать Михаил, состоится в Чусовом.

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