Арендаторы муниципальной земли в Перми задолжали 176 млн рублей В мэрии призвали должников заплатить по счетам Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

По данным департамента земельных отношений администрации Перми, на начало лета 2025 года в Федеральной службе судебных приставов рассматривалось 760 дел по взысканию долгов за аренду и использование городской земли. Общая сумма долга составляет 176,2 млн руб. Благодаря принятым мерам по взысканию с января по май текущего года в бюджет Перми было возвращено 3,5 млн руб.

В департаменте подчёркивают, что долги, подтверждённые судебным решением, приводят к существенным ограничениям для должников. В частности, им может быть временно запрещён выезд за пределы страны, возможно наложение ареста на имущество, блокировка банковских счетов, ограничение на операции с недвижимостью и удержание части заработной платы.

В ряде ситуаций наличие долгов может стать причиной для запуска процедуры банкротства. В мэрии напомнили, что данный статус оказывает негативное воздействие на деловую репутацию, ограничивает возможности получения кредитов и ведения бизнеса, а также предусматривает запрет на занятие руководящих позиций и предпринимательскую деятельность на срок до трёх лет.

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