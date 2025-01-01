Филиал «ПМУ» — призёр конкурса санитарно-бытовых условий химической отрасли Пермского края Поделиться Твитнуть

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» занял третье место в ежегодном смотре-конкурсе крайкома Росхимпрофсоюза на лучшее санитарно-бытовое обслуживание работников. От филиала «ПМУ» в конкурсе принимал участие цех контрольно-измерительных приборов и автоматики № 6.

Санитарно-бытовые условия сотрудников химических предприятий Пермского края оценивала комиссия, состоящая из представителей профсоюзов этих производств. Эксперты осматривали комнаты приёма пищи, душевые, раздевалки, проверяли наличие необходимой бытовой техники. Главные критерии оценки: соблюдение нормативов санитарного законодательства, требований пожарной безопасности и охраны труда. Экспертная комиссия отдельно отметила высокий уровень комфорта в обновлённой столовой филиала «ПМУ».

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— Филиал «ПМУ» ежегодно участвует в смотре-конкурсе санитарно-бытовых условий промышленных предприятий Пермского края и регулярно занимает призовые места. Комфортные социально-бытовые условия особенно актуальны для персонала, обеспечивающего непрерывное производство продукции. «Уралхим» это понимает, поэтому на предприятиях Группы, включая «ПМУ», реализуются проекты развития бытовой сферы.

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