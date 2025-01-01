«Единая Россия» в Прикамье выдвинула Дмитрия Махонина кандидатом на выборах губернатора региона Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

16 июня состоялась Конференция регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края. Участие в ней приняли представители всех местных отделений партии — 139 делегатов и гостей.

В ходе тайного голосования, они единогласно определили кандидата на пост губернатора Прикамья для участия в выборах 14 сентября 2025 года. Им стал губернатор региона, секретарь регионального партии «Единая Россия» Пермского края Дмитрий Махонин.

Обращаясь к однопартийцам, Дмитрий Махонин подчеркнул, что все эти годы совместно работали над решением самых разных задач: сложных, масштабных, локальных. В их решении опирались на обратную связь с жителями.

«Благодаря устойчивости экономики Пермского края совершили настоящий прорыв в отдельных сферах. Мы построили сотни социальных объектов — школы, детские сады, больницы и поликлиники, учреждения культуры. Качественно обновили общественный транспорт. Строим и ремонтируем дороги, благоустраиваем города и сёла по всему Пермскому краю. Нам есть, чем гордиться! Работая в одной команде, мы делаем Пермский край лучше, комфортным местом для жизни, труда и творчества наших земляков», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что на особом контроле остаются решение вопросов газификации территорий, работы жилищно-коммунального хозяйства, повышение доступности медицины, обновления дорожной инфраструктуры.

В завершении обращения губернатор обратил внимание, что наказы жителей с мест, партийные проекты необходимого соединить воедино с региональными программами развития региона, федеральными проектами и национальными целями, которые определил президент страны.

«И мы должны сообща в рамках работы правительства, деятельности депутатского корпуса, партийных ячеек консолидированно решать поставленные задачи», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

Добавим, выдвижение Дмитрия Махонина губернатором Пермского края на новый срок поддержал Президент России Владимир Путин. Голосование на выборах главы региона пройдёт в течение трёх дней — 12, 13 и 14 сентября.

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