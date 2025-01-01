Алёна Бронникова С руководства подконтрольной пермскому Экопромбанку структуры не удалось взыскать долги АСВ пыталось взыскать почти 160 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Арбитражный суд Пермского края отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в удовлетворении иска о взыскании 159,9 млн руб. с четырёх бывших руководителей и совладельцев ООО «Парма Пак» в интересах обанкротившегося Экопромбанка. Заявление было направлено ещё осенью 2024 года.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», в 2010—2014 годах «Парма Пак» получило от Экопромбанка кредиты на сумму более 94 млн руб., не вернув основную их часть. При этом общество было ликвидировано в 2015 году по решению ФНС. Сумма требований АСВ сложилась из основного долга и процентов. В рамках банкротства банка суд признал сделки недействительными.

Ответчиками были признаны Вадим Иванов, Надия Пугина, Татьяна Захарова и Андрей Черепанов, которые в разное время возглавляли или являлись совладельцами ООО «Парма Пак». По мнению АСВ, они знали о долге, но не принимали мер для оплаты задолженности, не обратились с заявлением о банкротстве и умышленно прекратили хозяйственную деятельность ООО. Сами ответчики с требованиями не согласились.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что часть ответчиков были номинальными топ-менеджерами, ООО фактически контролировалось банком, на выданные кредиты финансировались связанные с ним структуры. Кроме того, истёк срок исковой давности.

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