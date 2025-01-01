На ПМЭФ-2025 обсудили вероятность снижения ключевой ставки Банка России в 2025 году По прогнозам, в мае-июне инфляция может быть очень низкой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2025 году Совет директоров Банка России продолжит снижать ключевую ставку. Об этом в интервью РИА «Новости» на ПМЭФ-2025 сообщил первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов. Он отметил, что решения будут зависеть от новых данных по инфляции и обновлённых прогнозов.

Эксперт рассказал, что, согласно оперативным данным, в мае и июне текущего года инфляция будет очень низкой, однако регулятору важно сохранять осторожность, чтобы не допустить роста цен.

«Для принятия дальнейших решений необходимо дождаться опорного заседания Банка России и обновления среднесрочных прогнозов по инфляции и ключевой ставке», — добавил он, отметив, что июньское снижение ставки вряд ли станет единственным в этом году.

Дмитрий Пьянков сообщил также, что на фоне относительно стабильной ситуации в экономике и монетарной политики ещё некоторое время сохранится текущий укреплённый курс рубля. Но уже с осени он может ослабнуть и к концу 2025 года достигнуть показателя в 90 руб. за доллар.

Что касается экономического роста, прогноз банка остаётся умеренно оптимистичным: прогноз правительства на 2025 год — рост ВВП на 2,5%, Банк России — от 1 до 2%, оценка ВТБ — около 1,7%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.