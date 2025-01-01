В Прикамье 17 выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку По итогам пяти экзаменов в регионе насчитывается 44 стобалльника Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В Пермском крае обнародованы предварительные итоги Единого государственного экзамена по русскому языку. Более 1200 школьников региона показали высокие результаты, получив 81 балл и выше. Среди них 17 выпускников достигли абсолютного максимума, сдав экзамен на 100 баллов. Отличники представляют различные города и округа края, включая Пермь, Кунгур, Лысьву, Соликамск, Нытву, Кудымкар, Карагайский и Пермский округа.

По данным Министерства образования и науки Пермского края, на данный момент в регионе насчитывается 44 стобалльника по итогам пяти экзаменов. Ранее стали известны результаты по таким предметам, как химия, история, литература и математика.

В настоящее время продолжается резервный период для сдачи ЕГЭ по всем предметам, который продлится до 23 июня. Он предназначен для выпускников прошлых лет и тех, кто не смог участвовать в основной день по уважительным причинам или получил неудовлетворительную оценку по одному из обязательных предметов (русскому языку или математике).

Дополнительно, 3 и 4 июля, согласно решению президента Владимира Путина, предусмотрены дни для пересдачи одного предмета для выпускников текущего года.

Напомним, русский язык является обязательным предметом для получения аттестата о среднем образовании, а также необходим для поступления в высшие учебные заведения на любую специальность.

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