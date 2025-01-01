Пермь заняла 10 место среди городов-миллионников по объёму жилищного строительства В прошлом году в краевой столице ввели в эксплутацию более 640 тысяч «квадратов» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2024 года объём ввода жилья в Перми составил 640,2 тыс. кв. м. Среди 14 городов-миллионников Пермь заняла 10 место по объёму введённого жилья. Такие данные озвучила на комитете гордумы по экономическому развитию заместитель мэра Перми Яна Фурман, представляя депутатам ежегодный отчёт главы города.

При этом в 2023 году краевая столица была на девятом месте по этом показателю, а в 2022 году — на восьмом.

Как отметила Фурман, в рамках реализации задач Стратегии по повышению комфортности и доступности жилья в прошлом году продолжилось переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда. Так, в 2024 году площадь расселённого жилья составила 42,1 тыс. кв. м (в 2023 году этот показатель составил 57,4 тыс. кв.м.).

Кроме того, замедлился темп сокращения общей площади аварийного жилищного фонда: в 2023 году он составил 14,5% относительно 2022 года, а в 2024 году — 6,5% относительно 2023 года.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.