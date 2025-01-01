Суд в Прикамье обязал владельца бизнеса выплатить 3,5 млн рублей семье погибшего работника Поделиться Твитнуть

Предприниматель выплатит денежную компенсацию за моральный ущерб семье водителя, погибшего на производстве. Об этом сообщили в Госинспекции труда в Пермском крае.

Инцидент произошёл 6 июля 2023 года в Кунгурском округе. Во время ремонта автомобиля (замены тормозных колодок спереди) машина сорвалась с домкратов и упала на работника, что привело к его смерти.

Следствие, проведённое Государственной инспекцией труда в Пермском крае, установило, что основная причина несчастного случая — упущения в организации обучения сотрудника по охране труда, в частности, отсутствие вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте, стажировки и обучения по охране труда. Дополнительным фактором стала недостаточная проверка работодателем соблюдения трудовой дисциплины и привлечение сотрудника к работе, не предусмотренной трудовым договором.

Кунгурский городской прокурор, защищая интересы матери, вдовы и двух несовершеннолетних детей погибшего, подал иск в суд о возмещении морального вреда.

Кунгурский городской суд постановил взыскать с работодателя в пользу семьи погибшего компенсацию морального вреда в сумме 3,5 млн руб.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.