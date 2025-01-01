Суд обязал ТСЖ в Перми демонтировать забор и ворота Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Приставы проконтролировали исполнение судебного решения, предписывающего товариществу собственников жилья (ТСЖ) в Перми убрать заграждение, мешающее свободному проходу людей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по региону.

Инспекторы, проверяющие соблюдение норм пожарной безопасности, выяснили, что организация, управляющая коттеджным посёлком в Мотовилихинском районе, возвела сплошной забор с автоматическими воротами вдоль домов, заняв часть чужой земли и ограничив доступ на территорию не только для посторонних, но и для спецтехники.

После представления в адрес ТСЖ въезды для пожарных машин были приведены в порядок. Однако нарушения Земельного кодекса остались неисправленными, что привело к обращению в суд с требованием изъять незаконно занятые участки, находящиеся в государственной собственности, и обязать ТСЖ убрать забор и ворота, блокирующие проезд и проход граждан. Суд удовлетворил иск, и исполнительный документ был передан в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю.

Чтобы избежать штрафов, ТСЖ убрало незаконную конструкцию. После проверки судебным приставом исполнения решения суда исполнительное производство было завершено фактическим исполнением.





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