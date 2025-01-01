Законопроект о дополнительном отпуске для многодетных семей поддерживают 54% пермяков Поделиться Твитнуть

Депутаты в Государственной думе выступили с предложением предоставлять многодетным родителям дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью две недели. Данный отпуск предлагается использовать вместе с основным или отдельно от него, однако перенос на следующий год не предусмотрен. Целью инициативы является обеспечение баланса между профессиональной деятельностью родителей и заботой о детях.

Согласно опросу SuperJob, 54% жителей Перми поддерживают данную законодательную инициативу, считая, что увеличение времени, уделяемого подрастающему поколению, принесёт пользу обществу в целом.

В то же время 20% респондентов высказались против, опасаясь, что многодетные родители станут менее привлекательными для работодателей, а также указывая на дополнительные финансовые издержки для бизнеса и необходимость найма новых сотрудников.

26% опрошенных не смогли однозначно выразить своё мнение, считая, что подобный отпуск следовало бы предоставлять всем родителям, независимо от количества детей.

Опрос выявил, что поддержка инициативы выше среди мужчин, чем среди женщин, а также среди молодёжи до 35 лет по сравнению со старшим поколением. Кроме того, наблюдается прямая зависимость между уровнем дохода и поддержкой законопроекта: 43% граждан с доходом до 50 тыс. руб. поддерживают инициативу, в то время как среди тех, кто зарабатывает от 100 тыс. руб., этот показатель возрастает до 63%.

Отношение к инициативе среди родителей несовершеннолетних также зависит от количества детей в семье. Среди родителей с одним или двумя детьми, не планирующих расширение семьи, инициативу поддерживают 52%, в то время как в многодетных семьях или среди тех, кто планирует завести троих и более детей, поддержка достигает 84%.

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