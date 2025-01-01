В Перми руководитель муниципального предприятия избил налогового инспектора И теперь предстанет перед судом Поделиться Твитнуть

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Следователи СУ СК России по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении врио руководителя одного из муниципальных учреждений Перми. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ, предусматривающей ответственность за применение силы к представителю власти.

Согласно материалам следствия, в марте 2025 года в ходе рабочей встречи в Межрайонной налоговой инспекции обвиняемый, занимавший тогда должность и.о. директора муниципального учреждения, взял со стола налогового инспектора служебные документы с конфиденциальной информацией и начал их фотографировать.

Инспектор, действуя в рамках своих обязанностей по защите информации, потребовала возврата документов. Когда обвиняемый отказался, она попыталась забрать их. В ответ на это обвиняемый применил силу, нанеся инспектору несколько ударов, причинив ей физическую боль и телесные повреждения.

Как сообщает пресс-служба следкома, в настоящее время следствие располагает достаточными доказательствами вины обвиняемого, и уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения и вынесения решения.

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