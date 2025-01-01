Цена квадратного метра в новостройках Перми выросла на 4,8% Рынок демонстрирует «прайсовый» рост на фоне снижения спроса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Несмотря на падение покупательской активности, на рынке наблюдается повышение цен. Согласно данным сервиса «Объектив.РФ», к середине июня средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в городах, где представлен сервис, увеличилась на 6,3% по сравнению с началом 2025 года.

В частности, в Перми квадратный метр подорожал на 4,8%, достигнув 160 тыс. руб. Наиболее значительный рост цен зафиксирован в Астрахани, где стоимость "квадрата" подскочила на 25,9%, до 181,8 тыс. руб. В Кирове этот показатель увеличился на 10,5%, составив 138,3 тыс. руб., а в Салехарде – на 7,5%, достигнув 224,8 тыс. руб.

В Челябинске цена квадратного метра выросла на 5,9%, достигнув 146 тыс. руб., в то время как в Екатеринбурге рост составил 2,6%, цена достигла 164,4 тыс. руб.

В 2025 году увеличение стоимости первичного жилья при одновременном падении покупательской активности объясняется рядом причин. Прежде всего, это значительные расходы застройщиков. Снижение ключевой ставки не привело к удешевлению строительных материалов и работ, что повышает затраты на реализацию проектов и заставляет девелоперов держать высокие цены. Кроме того, наблюдается дефицит новых объектов. Количество стартующих проектов крайне невелико, в то время как объёмы продаж демонстрируют стабильность.

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